Edirne İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, İpsala ilçesi Hacıköy köyünde K.B. isimli şahsın evinde ve işyerinde eş zamanlı arama yaptı. Aramaya, İSTH.Şb. Md.lüğü, KOM Şb. Md.lüğü, İpsala İlçe J.K.lığı, İpsala Jasat Timi ve Uyuşturucu Madde Arama Köpeği de destek verdi.

BÜYÜK MİKTARDA SİLAHA EL KONULDU

Yapılan aramalarda şoke eden bir manzara ile karşılaşıldı. Şahsın ev ve işyerinde; 17 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca şarjörü, 136 adet tabanca fişeği, 249.400 lira para (200lük banknotlar halinde), 1 adet cep telefonu, 32 adet boş veya çekirdekten ayrılmış fişek kovanı ele geçirildi. Ele geçirilen bu silah ve mühimmatlara el konuldu.

Şüpheli Tutuklandı

Olayla ilgili olarak K.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.