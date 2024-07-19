Edirne Finalleri’nde il şampiyonu olan İpsala Sporlu Midi Kızlar Voleybol takımı İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'nın 'altın kızları' Midi Kızlar Voleybol Takımı, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'a nezaket ziyareti yaptı.

Kulüp Başkanı Deniz Akalın ile birlikte İpsala Belediyesi’ne giden altın kızlara Başkan Kerman, ziyaretten ötürü teşekkür etti.

Şampiyonluk kupası ile kendilerini onurlandıran voleybolcuları ve İpsala Spor Kulübü Başkanı Deniz Akalın ile yönetim e ve teknik heyete teşekkür eden Başkan Kerman, İpsala Belediyesi olarak gençleri desteklemeye devam edeceklerini, İpsala sporun tüm branşları ile yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.