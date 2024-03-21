Edirne Süper Amatör Ligi B Grup’ta Play-Off’a kalmayı garantileyen İpsalaspor, küme düşme mücadelesi veren Subaşıspor'u konuk etti. Müsabakada ev sahibi ekip sahadan 5-4 galip ayrılan taraf oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Ligi B Grup’ta Play-Off’a kalmayı garantileyen İpsalaspor, küme düşme mücadelesi veren Subaşıspo'ru konuk etti.

Karşılaşmaya düşmemek için mutlak 3 puan parolası ile başlayan Subaşıspor deplasmanda umduğunu bulamayarak Lig’de kalmak için son hafta sahasında oynayacağı Mega Genç müsabakasının sonucuna bırakıp bir kulağı da Lalapaşa müsabakasında olacak.

İpsalaspor ile Subaşıspor arasında oynanan maçı sahada izleyen İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili,”İpsalaspor’umuzu tebrik ederiz. Son maçında Subaşıspor’u 5-4 yenerek grupta lider olarak playoffa katılma hakkını kazandı. İpsalaspor’a Bal Ligi yakışır” dedi.

Bu arada İpsalaspor’un Play-Off'a kalması üzerine bir paylaşım yapan AK Parti İpsala Belediye Başkan adayı Mehmet Kerman, ”Tebrikler İpsalaspor'um. Bugün rakibinizi 5-4 yenerek grubu lider tamamladınız.Playoff yolunda sizlere başarılar diliyorum.Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başarılarınız daim olsun. Emeği geçen başta yönetim kurulunuz olmak üzere teknik ekibe, futbolcu kardeşlerime ve cefakar taraftarlarımızı kutluyor,başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.