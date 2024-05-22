İpsalaspor Yönetim Kurulu sezonun bitmesinin ardından yaptığı açıklama ile sporculara teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsalaspor Yönetim Kurulu 2023/2024 futbol sezonunun sona ermesi ile birlikte yaptığı yazılı bir açıklama ile bütün kategorilerde İpsalaspor’u temsil eden bütün sporcularına teşekkür etti.

İpsalaspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle;

“2023- 2024 futbol sezonunda U-12, U-14, U-16, U-17 ve A Takım olarak İpsala'mızı başarıyla temsil ettik. A takımımız grubunu 2. Sırada tamamlayarak ilçemize yine bir kupa getirme başarısında bulundu. Bölgesel Amatör Ligine katılmak için oynadığımız Playoff müsabakasında rakibimize kaybederek bu seneki hedefimize maalesef ulaşamadık.

2023 - 2024 futbol sezonunda bizlere maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan İpsala Kaymakamımız Sayın Ömer Sevgili'ye İpsala Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kerman'a, önceki dönem Belediye Başkanımız sayın Abdullah Naci Ünsal'a, İpsala Emniyet Müdürümüz Sinan Turhan'a ve emniyet güçlerimize, İlçe Spor Müdürümüz sayın Ersin Kanar ve personeline, maç yemeği sponsorlarımıza, İpsala'mızın bayrağını gururla taşıyan futbolcu kardeşlerimize ve bizleri her türlü koşulda yalnız bırakmayarak destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz.”