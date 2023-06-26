Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, siyasi ve idari yetkililere “AYM kararı ile iptal edilen Aile Hekimliği Kanunu, yeniden düzenlenirken yine Anayasa’ya aykırı olamaz” çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin hukuka aykırı tüm maddelerini Danıştay’a taşımıştı. Danıştay’ın başvurusu ile Anayasa Mahkemesi, yönetmeliğin dayandığı 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun ilgi maddesinin iptaline hükmetmiş ve kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten başlamak üzere idareye yeni kanun düzenlemesi için 9 aylık süre vermişti.

Konu ile ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük açıklama yaptı.

Dr. Derya Mengücük açıklamasında, Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin hukuka aykırı tüm maddelerini Danıştay’a taşıdıklarına vurgu yaparak, "Danıştay’ın başvurusu ile Anayasa Mahkemesi, yönetmeliğin dayandığı 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun ilgi maddesinin iptaline hükmetmiş ve kararın Resmi gazetede yayınlandığı tarihten başlamak üzere idareye yeni kanun düzenlemesi için 9 aylık süre vermişti. Son tarih olan 5 Mayıs 2023’e yaklaşırken TBMM’ye sunulan yeni bir torba kanun düzenlemesinde Aile Hekimliği Kanunu ile ilgili değişiklikler de yer aldı. Kanun taslağını incelediğimizde görüyoruz ki; Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptal edilen kanun, yine Anayasa’ya aykırı olarak düzenlenmek isteniyor. AYM, hukuksuzluğu düzeltin diyor, bunu yapması gereken kanun yapıcılar yeni hukuksuzluklar yaratıyor. Yanlışı, yeni yanlışlarla düzeltmeye çalışmak Aile Hekimliğini kısır bir döngüye sokmak dışında Anayasa’ya ve hukuka karşı özensiz bir anlayıştır" diye konuştu.