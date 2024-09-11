Farklı branşlardan hekimlerin ve sağlık turizmi yöneticilerinin yer aldığı Irak Sağlık Delegasyonu, Türkiye’de bu alanda yapılan hizmetleri yerinde görmek, yetkililerden bilgi almak için İzmir, İstanbul ve Ankara’da temaslarda bulunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık Diplomasisi Derneğince düzenlenen, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen “Türk Sağlık Hizmetleri” kapsamında, hekim ve sağlık turizmi yöneticilerinin yer aldığı Iraklı heyet Türkiye’ye geldi.

Plastik cerrahi uygulamalarından, saç ekimine, cerrahiden bakım hizmetlerine ve kaplıca turizmine kadar sağlık turizminde yer alan tüm uygulamaları yerinde inceleyecek ve ilgili yetkililerden bilgi alacak olan Iraklı heyet, 13 Eylül 2024’e kadar Türkiye’de olacak.

Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki başarılarını yakından gözlemleyerek, iki ülke arasında yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirecek olan heyetin, İzmir, İstanbul ve Ankara’da sağlık turizmi hizmetlerinin verildiği hastane temsilcileri, hekimler ve ilgili Bakanlıkların yetkilileri ile temasta bulunduğu açıklandı.

Sağlık Diplomasisi Derneği Başkanı Ahmet Aksu, programa ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlık turizmi alanında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu organizasyonla termal sağlık, kozmetik uygulamalar, saç ekimi ve organ nakli gibi birçok alandaki hizmetlerini tanıtacak.” dedi.

Etkinlik kapsamında, kaplıca turizminin yapıldığı Teos, Tuzla ve Grannos Termal Otelleri ziyaret edileceğini belirten Aksu, termal sağlık turizmi hakkında da bilgi verileceğini söyledi. Aksu, “ Iraklı heyete, Türkiye’deki sağlık sisteminin dijital dönüşümü ve kalite standartları hakkında yetkililerce de detaylı bilgi verilecek, nasıl bir iş birliği yapılabileceği ele alınacak.” diye konuştu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE UZMANLAR GALA GECESİ’NDE BULUŞACAK

Sağlık Diplomasisi Derneği Genel Sektreteri Eyüp Kahveci de Türkiye’nin rekabet avantajlarının ele alınacağı 4 günlük etkinliğin, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine olanak sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik süresince sağlık turizmine ilişkin her alanda Iraklı heyete bilgi verileceğini aktaran Kahveci, “Kozmetik uygulamalar ve saç ekimi gibi uygulamaların yanı sıra sağlık turizmi alanlarındaki gelişmeler ile Türkiye’nin organ, doku ve hücre nakli hizmetlerindeki başarısı, heyete sunulacak önemli başlıklar arasında yer alıyor.” açıklamasında bulundu.