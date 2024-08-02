Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile… pic.twitter.com/qoEby8Tig2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2024