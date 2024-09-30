Irak’ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) -  Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadesi yer aldı.

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Açıklamada,  operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1840659157310923192

Kaynak: igf