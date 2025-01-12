Pençe Kilit, Metina, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 9 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1878362594936844423

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceğinin altı çizildi.