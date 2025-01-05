Terörle mücadelenin amansız sürdüğü Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplamda 36 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgelerindeki son gelişmeleri duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1875901317631074724

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan bakanlık, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" mesajını verdi.