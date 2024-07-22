Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara yönelik haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1815338825196961889