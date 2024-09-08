Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Son açıklamayla birlikte sayı 21'e çıkarken, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1832774957211767272