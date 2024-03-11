DOSABSİAD'dan 'eşitlikçi politika' vurgusu DOSABSİAD'dan 'eşitlikçi politika' vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgelerinde toplamda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğünü kaydetti.

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1767107768597536979