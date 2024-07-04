Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirdiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 37 terör hedefi imha edildiğini ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İcra edilen harekatta, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden 37 hedef imha edildiğini belirten Bakanlık açıklamasında; "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerini kullandı.