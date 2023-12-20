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Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedef Hava Kuvvetleri tarafından güçlü şekilde vuruldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

Saat 19..00'da hava harekatlarının icra edildiğini duyuran bakanlık, harekatta Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada, icra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, mücadeleye tek terörist kalmayınca kadar azim ve kararlılıkla devam edileceği altı çizildi.