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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında 19 terör hedefi imha edildi. İcra edilen harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 25 Ekim 2023 saat 21.00’de hava harekâtı gerçekleştirildi.

İcra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedefin imha edildiği açıklandı.

İcra edilen harekâtda, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildiğini kaydeden Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, asil milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.