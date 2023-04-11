Cerrahi operasyonun yüksek riskli olduğu 79 yaşındaki Iraklı kalp hastası, Bursa’da Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ilgın Karaca tarafından gerçekleştirilen ve bölgede nadir uygulanan ‘mitraclip’ işlemi ile ameliyatsız şekilde hayata tutundu.BURSA (İGFA) - Uzun süredir kalp yetmezliği (şiddetli mitral yetmezlik) şikâyetleri olan Kuzey Irak’taki Akra Bölgesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Marjan İsmael Maarof, tedavi için ülkemize gelerek VM Medical Park Bursa Hastanesi’ne başvurdu.

Tetkikleri Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ilgın Karaca tarafından gerçekleştirilen hastanın nefes darlığı, ileri halsizlik ve öksürük krizleri yüzünden yaşam kalitesinin kısıtlandığı ve ileri derecede hayati tehlikesi olduğu tespit edildi. Cerrahi operasyonun riskli olması nedeniyle Iraklı hastaya Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ilgın Karaca ve ekibi tarafından mitraclip işlemi uygulandı.



Yaptıkları tedavi hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Ilgın Karaca, “Hastamızı göğüs kafesi açılmadan ameliyatsız olarak anjiyoda kasık toplardamarından girerek, 1.5 saat süren katater bazlı bir işlem ile (mitraclip-mitral mandallama sistemi) tedavi ettik. Yaptığımız işlemde, ileri hasarlı mitral kapağını başarıyla tamir ettik. Hastamızı sağlığına kavuşturduk.” dedi.

MITRACLIP YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI

Mitral kapağın kalbin sol karıncık ve sol kulakçık arasında bulunan bir kapakçık olduğunu belirten Prof. Dr. Ilgın Karaca, “Mitral kapağın görevi, kalp kasıldığında kanın vücuda akciğere kaçışını engellemek ve vücuda dağılmasını sağlamaktır. Yetmezlik halinde kanın önemli bir kısmı vücuda gitmek yerine akciğere dolar. Bu durum ciddi nefes darlığı ileri halsizlik ve yorgunluk ile kendini belli eder. Kalp yorulur ve büyür. Yaşam süresi ve kalitesi bozulur.” ifadelerini kullandı.



Mitraclip yönteminin göğüs kafesi açılmadan kasık damarından girilerek anjiyoda çalışan kalpte mitral kapağın ameliyatsız şekilde tamir edilmesi işlemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karaca, “Mitraclip yöntemi sayesinde akciğerlere dolan kan engellenir. Vücuda dağılması sağlanır. Hastanın nefesi açılır. Hastanın gece uykularında rahat yatması ve uzanabilmesi sayesinde gün içi aktivitelerinde de artış sağlanır. Yaşam kalitesi artar. Sık sık hastaneye yatışı çok azalır.” şeklinde konuştu.

HANGİ HASTALARA UYGULANIR?

Ciddi mitral kapak yetmezliği tanısı konulan hastaların tedavi yöntemine karar verilmeden önce kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanları ile değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Karaca, eğer kapak yapısı işleme uygunsa ve açık cerrahi açısından yüksek riskli ise mitraclip yönteminin uygulanabileceğini dile getirdi.

Mitraclip işleminin nasıl yapıldığı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Karaca, “Hastanın göğüs kafesi açılmadan kasığından toplardamarına girilir. Sağ kulakçık bölgesine ulaşılır. Sağ kulakçık - sol kulakçık arası bariyerde küçük bir delik açılarak sol kulakçığa geçilir ve mitral kapaktaki kacak, mandal olarak tarif edeceğimiz klipler (clipler) sayesinde kapatılır. Bu işlem ile cerrahi esnasında kapak dikilmesi de aynıdır.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.