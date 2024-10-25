Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolu muza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerine yer verildi.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/N2Ush1uCpy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2024

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu. BURSA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı , Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı teröristin Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.