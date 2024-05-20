İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ni taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Mohammad Saleh Jokar, İbrahim Raisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine değinerek, anayasaya göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önümüzdeki 50 gün içinde yapılması gerektiğini ve bir sonraki başkanın yeni kabineyi tanıtması gerektiğini söyledi. Güven oyu için Meclis'e gidilmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.