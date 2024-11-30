Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında Deprem Masası’nda yer alan eylemlerin değerlendirildiği toplantı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) -Toplantıya, Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Bursa’nın depremsellik durumu ve İRAP kapsamında yürütülen hazırlık çalışmaları detaylı bir şekilde ele alındı. Kentin sosyo-demografik ve ekonomik yapısı, ulaşım ve altyapı durumu, yerleşim yapısı ve afetsellik konuları değerlendirildi.

Toplantıda, özellikle Gemlik ilçesinin kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çekildi. 23,5 hektarlık alanda hızlı bir kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması gerektiği ifade edilirken, bu süreçte konteyner kent projesinin de hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Gemlik’te konteyner kent kurulması konusunda gerekli desteklerin sağlanacağını vurguladı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, toplantıda Gemlik’e yönelik gösterilen hassasiyet için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD’ın Gemlik’e yönelik hassasiyetinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. İlçemizin afetlere karşı dayanıklı hale gelmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında düzenlenen toplantı, Bursa ve ilçelerinde afetlere karşı dirençli şehirleşme hedefi doğrultusunda atılacak adımların önemini bir kez daha ortaya koydu.