Türk popunun yıldızı İrem Derici dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekliyor. ‘Beni Bilen İyi Biliyor’ çıkar çıkmaz listelerin zirvesine yerleşti.İSTANBUL (İGFA) - Genç neslin en üretken şarkıcısı İrem Derici yoğun konser maratonuna rağmen fırsat yaratıp sık sık stüdyoya giriyor. Kısa aralıklarla arka arkaya kayıt yapan Derici okuduğu şarkıları dinleyicisiyle paylaşmaya devam ediyor. İrem Derici müzik listelerinde en çok şarkısı olan isim.

İrem Derici şimdi de ‘Beni Bilen Biliyor’ ile karşımızda. Söz ve müziği Genco Ecer’e düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait olan ‘Beni Bilen İyi Biliyor’ için Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde klip çekildi.

Yine ezberleri bozan İrem Derici fark yaratan görüntülerle her zamanki gibi çok konuşulacak.