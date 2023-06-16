Konserden konsere koşan İrem Derici kısa bir tatil arası verip menajeri Özgür Aras’ın Bodrum Yalıkavak’ta açtığı kulüp ENVY Night Life’ı ziyaret etti. Işık, lazer ve dans şovlarından çok etkilenen Derici “Aynısını sahneme istiyorum!” dedi.MUĞLA (İGFA) - Kariyerinde ve özel hayatında altın çağını yaşayan İrem Derici konser maratonuna sevgilisi Atakan Işıktutan’la beraber kısa bir tatil arası verdi ve Bodrum’a gitti. Tüm günü deniz kenarında güneşlenerek geçirdikten sonra aynı akşam soluğu Derici’nin menajeri Özgür Aras’ın Yalıkavak’ta açtığı ve büyük ses getiren kulübü ENVY Night Life’ta aldılar.

Bodrum ‘da son günlerin en çok konuşulan mekânı ENVY Night Life’ta ışık, lazer ve dans şovlarını izleyen ikili bolca dans etti.

Yurt dışından gelen ekiplerin dünya standartlarında hazırladığı konseptten çok etkilenen İrem Derici bu etkileyici gösteriyi kendi konser sahnesinde de görmek istediğini söyledi. Derici “Sadece bu muhteşem mekânı ve şovları izlemek için kısa bir tatil yarattık kendimize. Gördüğüm şeyler o kadar muhteşem ki sahnemde kullanmak istedim. Kimsenin unutamayacağı bir konser var hayalimde” dedi.