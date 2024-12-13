Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden İrem Derici ve prodüktör Emrah Karaduman, 2024'ün sonuna damga vuracak bir hit ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. "Deli Yangınım" adlı parça, 13 Aralık’ta (bugün) tüm dijital platformlarda yayınlandı.İSTANBUL (İGFA) - Sözleri Günay Çoban'a, müziği ve aranjesi Emrah Karaduman'a ait olan "Deli Yangınım," güçlü sözleri, akılda kalıcı melodisi ve Derici’nin benzersiz vokal performansıyla yılın son büyük hiti olma yolunda ilerliyor.

İrem Derici ve Emrah Karaduman, 10 yıl önce müzik dünyasında ses getiren "Zorun Ne Sevgilim" şarkısında ilk kez bir araya gelmişti. Başarılı iş birliği, yıllar sonra yeniden "Deli Yangınım" ile taçlanıyor.

Şarkı çıkmadan önce yayınlanan tanıtım videosuyla büyük ilgi çeken ve müzikseverler tarafından heyecanla beklenen parça bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Samet Eruzun ve Ümit Şahin’in yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi de şarkı ile birlikte müzik platformlarında yerini aldı.

Klibin görsel dili ve şarkının duygusal derinliği, dinleyicilerden tam not alacağa benziyor.