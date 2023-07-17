Yıllardır seslendirdiği şarkılarla Türk Pop Müziği'ne yeni bir soluk getiren İrem Derici prodüktörlüğe el atıyor. Derici bundan böyle yapımcılığını üstlendiği projelerle müzik dünyasına yön verecek.İZMİR (İGFA) - Türk Pop Müziği'nde son yılların en başarılı ses ve müzisyenlerinden İrem Derici, ilk çıktığı günden itibaren söylediği şarkıları ve duruşuyla milyonları kendisine hayran bırakmayı başardı. Tüm şarkılarını kendi müzik şirketi ID Müzik ve DMC ile beraber müzik severlerle buluşturan Derici, 10 yıllık profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İrem Derici şarkıcı kimliği dışında artık bir prodüktör olarak müzik piyasasında yerini almaya hazırlandığını önceki akşam sahne aldığı Çeşme'de basın mensuplarıyla yaptığı sohbette aktardı. İrem Derici bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü sürprizini duyurdu.

Şimdilik ismini sır gibi sakladığı çok yakın bir müzisyen arkadaşına, düzenlemesini Mustafa Ceceli’nin yaptığı bir şarkı hazırladıklarını ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen İrem Derici, “Her yıl bir kadın müzisyene bir şarkı yapacağız ve ID Müzik etiketiyle yayınlayacağız” dedi.