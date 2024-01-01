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Yılı aralıksız gerçekleştirdiği sahne çalışmaları ve yayınladığı şarkılarla geçiren İrem Derici 2023’ü muhteşem bir konserle kapattı. Derici Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel'de seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.KKTC (İGFA) - 2023 yılı İrem Derici için çok yoğun ve heyecan dolu geçti. Unutulmayacak dev konserlere imza atarken listelerin üst sıralarından düşmeyen şarkılarla hayranlarını mutlu etti. İrem Derici 2024’e Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel'in sahnesinde girdi.

İrem Derici seyircisinin karşısına Tolga Çam imzalı kıyafetiyle çıktı. Hit şarkılarından oluşan repertuvarı ve dansçılarıyla kusursuz bir şov sunan İrem Derici kendisini dinlemeye gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

İrem Derici’nin konseri için Ankara, İzmir, Samsun ve Malatya’dan birçok seveni gelmişti. Derici kimseyi kırmadan herkesle fotoğraf çektirdi. Bu sevgi gösterisi karşısında çok duygulanan İrem Derici herkese harika bir 2024 diledi.