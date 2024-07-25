Çeşme Alaçatı'da sevenleriyle buluşan İrem Derici, bir hayranına aşkı tarif ettirdi. Derici, hayranının “Sadakat” yanıtını onayladı.İZMİR (İGFA) - Güzelliği ve dillere pelesenk olan şarkıları ile gönüllere taht kuran İrem Derici, Alaçatı Hayal Kahvesi’nde hayranlarının karşısına çıktı.

Mekânın kapısına gelen Derici hayranları saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Esprili tavırları ve yaptığı dans şovlarıyla göz dolduran İrem Derici’nin hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.

Birçok rakibinin işleri ertelenirken hız kesmeden konserlerine devam eden ve sahne aldığı tüm mekanları dolduran İrem Derici geleneği bozmadı ve Alaçatı Hayal Kahvesi’nde de izdihama neden oldu.

Program boyunca seyircisiyle sohbet eden Derici, bir hayranını sahneye çağırarak “Aşkın tarifi nedir?” diye sordu.

Hayranından “Sadakat” cevabını alınca “Doğru cevap!” diye yanıt verdi.