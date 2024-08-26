Keşanspor’da 1986 yılında forma giyen İrfan Saraloğlu Keşan Postası ve İGFA'ya teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 23 Ağustos tarihli haberlerimizde “Şampiyonlar Ligi’nde bir Keşansporlu İrfan Saraloğlu” başlıklı haber ile ilgili olarak Keşan Postası Genel Yayın Yönetmeni ve Edirne İGFA Temsilcisi Erdoğan Demir ile görüşen Saraoğlu, haberden büyük onur duyduğunu belirterek İGFA ve Demir’e teşekkür etti.

Saraoğlu, Keşan’da futbol oynadığı günleri hiçbir zaman unutamadığını belirterek “Keşanspor çok iyi bir takımdı ve halk Keşanspor’a büyük ilgi gösteriyordu. Beni Keşan’da tanısın tanımasın tüm Keşanlıları selamlarımı iletiyorum. Keşanspor’a da bu sezon oynayacağı BAL’da başarılar diliyorum” dedi.