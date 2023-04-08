TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, bir süreden süreden beri tedavi tedavi görmekte olan Hürriyet, Milliyet, Önder Gazetesi Muhabiri ve Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Üyesi İrfan Tongo'nun vefatı nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

EDİRNE (İGFA) - TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Tongo’nun vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Keşan’ın ve Trakya’nın önemli gazetecilerinden değerli meslek büyüğümüz Keşan Önder Gazetesi’nde çalıştığı süreçte bir çok genç meslektaşımızın örnek aldığı isimlerden biri oldu.

Keşan Basın Vefa Ödülleri törenimize rahatsızlığı nedeniyle katılamayan ve plaketini alamayan, ‘Gazeteciysen Boyun Eğmeyeceksin’ şiarı ile gazeteciliği yapan İrfan Tongo’yu sonsuza değin unutmayacağız. Keşan TYBB Edirne Şubesi Yönetim Kurulu adına, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.” Dedi.