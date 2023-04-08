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TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, bir süreden süreden beri tedavi tedavi  görmekte olan  Hürriyet, Milliyet, Önder Gazetesi Muhabiri ve Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Üyesi  İrfan Tongo'nun vefatı nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

EDİRNE (İGFA) - TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Tongo’nun vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Keşan’ın ve Trakya’nın önemli gazetecilerinden değerli meslek büyüğümüz Keşan Önder Gazetesi’nde çalıştığı süreçte bir çok genç meslektaşımızın örnek aldığı isimlerden biri oldu.

Keşan  Basın Vefa  Ödülleri törenimize rahatsızlığı nedeniyle katılamayan ve plaketini alamayan,  ‘Gazeteciysen Boyun Eğmeyeceksin’ şiarı ile gazeteciliği yapan İrfan Tongo’yu sonsuza değin unutmayacağız. Keşan TYBB Edirne Şubesi Yönetim Kurulu adına, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.” Dedi.