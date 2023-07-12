Kendi yazdığı şarkıları dillere marş olan, dijital platformlarda rekorlar kıran Irmak Arıcı, İstanbul Yedikule Gazhane’de konser verdi.İSTANBUL (İGFA) - Dijital platformlarda yüz milyonlarca kez dinlenen, geçtiğimiz günlerde aynı anda yayınladığı “Bir Sana Yandım” ve “Hüzün Durağı” şarkılarıyla dikkat çeken Irmak Arıcı konser maratonuna ara vermeden devam ediyor.

Dün akşam İstanbul Yedikule Gazhane’de sahneye çıkan Arıcı yenilediği repertuvarı, yerinde duramayan dansçıları ve enerjisiyle uzun süre unutulmayacak bir geceye imza attı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Irmak Arıcı konserlerinde sevenleriyle kavuşmaktan, onların seslerini duymaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Yüz yüze iletişimin çok önemli olduğunun altını çizen Arıcı müzik dünyasında gerçek dostlukları bulmanın çok zor olduğundan şikâyet etti.

Irmak Arıcı, popülerliğin kalıcı olmanın garantisi olmadığını belirterek, "Üretmek ve çok çalışmak gerekiyor. Rekabetin yoğun olduğu bir dünyada gerçek manadaki dostluğu da pek aramamak gerekiyor aslında. Karşılıklı kazanımlar doğrultusunda, dostluk adı altında ittifaklar, güç birlikleri kuruluyor. Onlar da uzun süreli olmuyor pek. Herkes için geçerli değildir elbette ama istisnalar kaideyi bozmaz” diye konuştu.