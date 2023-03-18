AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı iş adamı Ramazan Subaşı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin vatan topraklarını savunmak ve korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerin anılması bakımından önemli ve anlamlı bir gün olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı iş adamı Ramazan Subaşı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz; hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan toprağını korumak için 108 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur’ sözlerinde ifadesini bulan bu büyük zafer, mehmetciklerimizin ve yüce milletimizin vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlük heykeli olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanını canından aziz bilen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum"