İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, iş arayanlara ulaşım kolaylığı sağlayacak vaadi Büyükşehir Meclisi'ne geldi. Meclisin teklifi kabul etmesi durumunda, Bölgesel İstihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunanlara, iş görüşmelerine gidip gelirken 3 ay süreyle, günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde, “Bölgesel istihdam ofislerimize iş başvurusunda bulunan İstanbullulara 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım imkanı vereceğiz” vaadinde bulunmuştu. Başkan İmamoğlu’nun vaadi İBB Meclisi’nin Temmuz ayı gündemine alındı. Komisyona havale edilen teklif, komisyonun hazırlayacağı raporla birlikte Meclisin onayına sunulacak.

2020 yılında iş arayan ile işvereni bir araya getirerek işsizlik sorununun çözümüne ve istihdama katkıda bulunmak amacıyla “Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO)” kurmuştu. 29 şubesi ve 2 mobil aracı olan BİO’lara iş başvurusu yapanların iş görüşmelerini daha rahat gitmeleri için, 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği sağlanacak.

Meclise sunulan teklifte şu ifadeler yer aldı:

“BİO’lara iş görüşmesine gelen, ücretsiz İstanbulkart’a sahip olmayan, herhangi bir işte çalışmadığını SGK e-devlet kaydıyla belgeleyenlere; yılda bir defaya mahsus olmak üzere, İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden QR özelliğini de kullanılabilecek, her görüşmede 1 aylık en fazla 3 ay süreyle aylık 32, toplamda 96 geçişlik (günde 4 geçişle sınırlı olmak üzere) ücretsiz toplu ulaşım geçiş imkanı sağlanması. Uygulamanın Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülmesi, BELBİM AŞ tarafından BİO sistem altyapısı ile web servis entegrasyonu sağlanarak her ay hazırlanacak raporla (geçiş bedelleri otoritelere kullanılan kontör başına İstanbul genelinde her ay dinamik olarak hesaplanan öğrenci abonman kat sayısı üzerinden hesaplanacaktır) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ödenmesi teklif edilmektedir.”

Başkan İmamoğlu 18 Ocak 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Bölgesel İstihdam Ofislerini ilk gündeme getirdiklerinde, “İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi?” denildiğini anımsatarak, "Biz, gerçekten hep birlikte üretimde, istihdamda, her konuda bu şehir adına, ‘Tam yol ileri’ diyen bir anlayışa sahibiz. 90 binin üzerindeki çalışma arkadaşlarımın yanı sıra, biz, aynı zamanda 16 milyon insan kaynağının bir arada ürettiği bir şehir olma sorumluluğunu yürüten bir yönetim anlayışına sahibiz. İşte tüm bu kavramlarla kendimizi gerçekten halkçı, demokrat, devletini düşünen, insanını düşünen, çevreyi düşünen, yaşamı düşünen, çocukları, kadınları, gençleri düşünen ve herkesi eşitleyen güçlü bir şehir var etmeyi ilke edinen bir yolculuğun bireyleriyiz" diye konuştu.