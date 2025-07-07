Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Destekli İstihdam Ofisi, nöro-çeşitli ve zihinsel engelli bireyleri iş hayatına hazırlayan İŞ-İN İş için Nitelikli Kazanım Programı’nın ilk eğitimlerini tamamladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından nöro-çeşitli ve zihinsel engelli bireylerin çeşitli sektörlerde istihdam edilmesini sağlayan Destekli İstihdam Ofisi, İŞ-İN İş için Nitelikli Kazanım Programı adıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kentte yaşayan nöro-çeşitli ve zihinsel engelli gençlerin sosyal, iletişim ve işe uyum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan program, yaklaşık 3 aylık bir eğitim sürecini kapsadı. İş koçları eşliğinde verilen eğitimlerden 15 genç yararlanırken, katılımcılara özgeçmiş hazırlama, iş arama süreci, iş hayatında nasıl davranılması gerektiği, mail atma, iş yeri kuralları gibi kapsamlı bir eğitim verildi. Eğitimleri tamamlayan 15 genç sertifikalarını alarak iş arayışlarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi’ne bağlı iş koçları ise eğitim alan katılımcıların istihdam edilmesi için çeşitli firmalarla görüşmelerini sürdürüyor. İşe girecek adaylar, çalışma hayatları sürecinde iş koçları tarafından desteklenmeye devam edecek. İŞ-İN Programı, bu hafta yeni eğitim sürecine başlayacak. Kayıt ve bilgi için 0232 293 98 34-35 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden ulaşım sağlanabiliyor.

EĞİTİMLER SÜRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli Özel Eğitim Uzmanı ve İş Koçu Büşra Alpayım, “Eğitimimiz yaklaşık üç ay boyunca Destekli Ofisi’nde sürdü. İŞ-İN eğitimleri 15 otizmli bireyin katılımıyla gerçekleşti. Otizmli bireylerin ön değerlendirmeleri iş koçlarımız tarafından yapıldı ve sınıflar oluşturuldu. Bu eğitimlerimiz yıl boyunca sürecek. Eğitime katılmak isteyen otizmli gençleri bekliyoruz” dedi.

FİRMALARLA GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Gençlere eğitim veren uzmanlardan Özel Eğitim Uzmanı Psikolog Dr. Gülser Vardarcı Kacar ise “İŞ-İN Programı, otizmli bireyleri istihdama hazırlayan bir program. Bu eğitim programı, sınıf ortamında tabletler üzerinden işe girecek durumda olan otizmli yetişkinlere uygulandı. Arkadaşlarımız mezun oldu ve onların işe girebilmeleri için firmalarla görüşüyoruz. Bu program bizim için çok güzel bir adım oldu” diye konuştu.

“PROJE BANA ÇOK KATKI SAĞLAYACAK”

Eğitimleri tamamlayan adaylar da sertifika aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Otizmli Buğra Şahin, “Eğitim güzel ve eğlenceliydi. İş yerinde nasıl davranacağımızı, iş arkadaşları ve patronlarla nasıl konuşacağımızı öğrendik. İş yeri kurallarını öğrendik. Mail atma, tokalaşma, sohbet etme, yazı yazmayı öğrendik. Proje bana çok katkı sağlayacak. Bu kurs, ileride çalışacağım iş için ön hazırlık gibi oldu” sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ UYGULANDI

Dr. Gülser Vardarcı Kacar, doktora çalışmasında geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini tamamlayarak İzmir’de yaşayan nöro-çeşitli bireyler ile zihinsel engellilerin istihdam süreçlerini desteklemeyi amaçlayan bir geçiş eğitimi programı geliştirdi. Bu program, doktora çalışmasının ardından Türkiye’ye uyarlanarak ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi bünyesindeki otizmli bireylerle uygulandı. Programın sürdürülebilirliğini sağlamak ve daha geniş kitlelere ulaşmasını desteklemek amacıyla, Destekli İstihdam Ofisi bünyesinde görev yapan iş koçlarına eğitmenlik sertifikası verilerek programın yaygınlaştırılması hedeflendi. Bu doğrultuda İŞ-İN Programı, hem istihdam öncesi becerilerde destek verirken hem de istihdamın tüm süreçlerinde kapsayıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.