Kahramanmaraş’ın sevilen iş insanı, siyasetçi Adem Gürz, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde MHP milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - MHP Genel Merkezi'ne başvuru evraklarını teslim eden MHP’li Adem Gürz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk milletinin ve şehrimizin derdiyle dertlenmek, çözüm olmak için; sahipsiz, mazlum ve kimsesiz tüm yüreklere dokunmak için, yerle bir olmuş umutları, yeniden yeşertmek için, milletin içinde olmak, milleti için cesurca konuşmak ve mücadele etmek için 28. Dönem seçimlerinde aday adayı başvurumuzu yaptık” dedi.

Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırmak ve yaralarını sarmaya inisiyatif almak için aday adayı olduğunun altını çizen Gürz, paylaşımına şu ifadeleri kullandı:

“Türk milletinin ve Kahramanmaraş’ın istikbalinin vebalini dürüstçe taşımak için 28. dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Kimseyi karanlığa mahkum etmeyeceğiz. Bütün ışıkları yakacağız, yok geriye dönüş artık. Hesapsız ve menfaatsiz bu mücadeleye, ancak; liderimiz ve Allah’ın takdiri yön verebilir. Tertemiz seven yüreklerin asil mücadelesi, er yada geç, MHP ve Ülkücü hareketi başarılı kılacaktır. Abilerimizin canlarını vererek taçlandırdığı bu davayı, bizde ömrümüzü vererek, hak ettiği yere getireceğiz.”