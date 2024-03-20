Keşanlı İş İnsanı ve Gündem Saros Gazetesi Kurucusu Mehmet Emin Meriç’in geleneksel hale gelen iftarı, önceki akşam Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde verildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mehmet Emin Meriç’in geçen yıllardaki Ramazan aylarında düzenlediği iftarlar bu yıl da devam etti. Geçtiğimiz Cuma günü akşamı Kılıçköy'de gerçekleştirilen iftarın ardından, önceki gün de de Keşan merkezdeki Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde iftar düzenlendi.

İftara; Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP’nin Keşan Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkanı ve Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, muhtarlar, siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileri, banka temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar, okunan yemek duasının ardından sona erdi. İftara katılan vatandaşlar, Mehmet Emin Meriç'e teşekkür etti.