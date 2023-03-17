Kahramanmaraş’ın sevilen iş insanı, siyasetçi Şule Boynueğri, 28. Dönem Milletvekili seçimleri için AK Parti'den Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında başvuru evraklarını teslim eden AK Parti’li Şule Boynueğri, "Türkiye Yüzyılına ilk adım atacağımız bu yılda millet olarak önemli bir kararın eşiğindeyiz. Millete hizmet yolunda 21 yıldır hizmet eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu yolda yürümek için AK Parti’den Kahramanmaraş Milletvekili aday adayı oluyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ı yeniden eski günlerine döndürmek için böyle bir yola çıktığını ifade eden Şule Boynueğri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hem ülkemize hizmet etmek hem de şehrimiz merkezli yaşanan asrın felaketinin ardından büyük yıkımların yaşandığı Kahramanmaraş’ımızı yeniden o güzel günlerine döndürmek için bu davaya gönül vermiş, bu davaya inanmış bir iş kadını olarak ilimizi mecliste temsil etmek adına bir yola çıkmış bulunuyorum. Allah çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah ülkemizin her tarafına hizmetler yapmaya milletimizin gönlüne dokunmaya devam edeceğiz. Aday adaylığı sürecinin ardından partimizce adaylar belirlenecek ve daha sonra da aziz milletimiz sandığa gidip kararını verecek. Milletimizin her birinin oyuna talip olan bu kutlu davanın bir ferdi olarak bu süreçte çalışmaya devam edeceğiz. Bir yandan deprem sonrası milletimizin yaralarını saracağız bir yandan da ülkemizin yarınları için mücadele etmeye devam edeceğiz. İnşallah 14 Mayıs’ta sandıktan yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimiz zaferle çıkacaktır.”