Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görev yapan 225 İŞ-KUR personeline, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.MALATYA (İGFA) - Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın organize ettiği ve Sanat Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde İş Güvenliği Uzmanı Ayşe Yeliz Cengil tarafından Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ''Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince yapılan eğitimde, çalışanlara “Genel Konular(Çalışma Mevzuatı, Yasal Hak ve Sorumluluklar, İş Yeri Temizliği ve Düzeni, İş Kazası ve Meslek Hastalığının Hukuki Sonuçları), Sağlık Konuları(Meslek Hastalıklarının Sebepleri, Hastalıklardan Korunma Yolları, Biyolojik ve Psikolojik Risk Etmenleri, Teknik Konular(Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri, Elle Kaldırma ve Taşıma, Parlama, Patlama ve Yangından Korunma, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Ekranlı Araçlarla Çalışma, Elektriğin Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri, İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Yolları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, İSG Kuralları ve Güvenlik Kültürü, Tahliye ve Kurtarma)” konulu eğitimler verilid.

Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen seminer programında çalışanların, kaza ve tehlikelerden korunması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması amaçlandığı belirtildi.

Gerçekleştirilen eğitim seminerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a desteklerinden dolayı teşekkür edildi. İSG eğitimi, eğitim sonu değerlendirme sınavı ile tamamlandı.