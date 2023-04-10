Düzce'de 17 kişi iş yeri açmak için zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarda kamera karşısında başarılı olabilmek için ter döktüler.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Tohider tarafından düzenlenen sınavlarda 2. El Oto Alım Satım Sorumlusu ve Emlak Danışmanı Belgesi için sınava giren 17 kişi kamera karşısında yazılı ve performans olmak üzere 2 oturumlu sınavda başarılı olabilmek için çaba sarf etti.

Düzce'deki yazılı sınava Trabzonlular Derneği'nde giren adaylar, performans sınavını Emir Otomotiv'in Güler İş Merkezi'ndeki sınav alanında girdiler.

Başarılı olan adayların belgelendirmeleri Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK tarafından yapılacağı bildirildi.