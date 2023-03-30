Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iş yerinden hırsızlık olayında 1 kişi gözaltına alınırken, çalınan televizyon ve bir paket çay ele geçirildi.

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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül Mahallesi’nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliden Y.D. yakalanırken, çalınan 1 adet televizyon ile 1 paket çay ele geçirildi. 1 şahıs hakkında da suç eşyasını satın almaktan işlem başlatılırken, olaya karışan E.D.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.