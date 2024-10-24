İşaret dilini öğrenmek, işitme engelli bireylerin sosyal hayatta ve iş hayatında aktif rol oynamaları için en önemli adımlardan biri. İşaret dili öğrenmenin önemini Herkes Duysun’a anlatan İşaret Dili Eğitmeni Emine Kıvcı Biçim, “İşitme engelli bireylerin toplumda kendilerini yalnız hissetmemeleri için herkesi işaret dili öğrenmeye davet ediyorum” dedi.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İşitme engelli bireyleri topluma kazandırmak için son yıllarda pek çok adım atıldı. Artık her iş yerinde işaret dilini bilen bir personel, her televizyon veya internet yayınında ise bir işaret dili tercümanı görülüyor.

İşaret dilini öğrenmek, toplumumuzda iletişim engellerini aşmanın en önemli adımlarından birisi. Dünya genelinde milyonlarca işitme engelli birey, işaret dili aracılığıyla kendilerini ifade ederek sosyal hayata aktif bir şekilde katılabiliyor. Uzmanlar herkes için işaret dili öğrenmenin önemine vurgu yapıyor.

“HERKES İŞARET DİLİ ÖĞRENMELİ”

İşaret dilinin işitme engelli bireylerle anlaşmak, iletişim kurmak için kullanılan önemli bir dil olduğunu söyleyerek söze başlayan İşaret Dili Eğitmeni, Tercüman ve Yazar Emine Kıvcı Biçim, “Toplumumuzda işitme engelli birey sayısı oldukça fazladır. Doğal olarak işitme engelli bireylere sosyal hayatta aktif olarak bulunmaktadırlar. Çalışma hayatından tutun eğitim hayatında, hastanede, adliyede, bankada, cafede, sinemada, seyahatte yani her yerde işitme engelli bireylere sıkça rastlamaktayız. Onlar özellikle banka, adliye ya da hastanelerde iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyorlar. Dertlerini ya da problemlerini anlatmak için yanlarında ya işaret dili bilen aile üyesinden birini ya da işaret dili tercümanı bulundurmaya çalışıyorlar.” dedi.

“İŞİTME ENGELLİ HER BİREY OKUMA YAZMA BİLMEYEBİLİR”

Bazı kurumların engelli bireylerle karşılaştıklarında kağıda yazarak iletişim kurmaları gerektiğini söyleyen Biçim, bu yolun da kesin olmadığını çünkü engelli bireylerin bazılarının okuma yazma da bilmeyebileceklerini hatırlattı. Biçim, “İşitme engelli her birey okuma yazma bilmeyebilir ya da bilse de işitme duymadıkları için kelime haznesi bizler kadar geniş değildir. Engelli bireylerin çoğu devrik cümle kurar. Bu nedenle düşündüklerini ya da anlatmak istediklerini tam olarak karşı tarafa iletemeyebilirler.” şeklinde konuştu.

Biçim, kendisinin de işitme engelli ebeveynlere sahip olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Benim ana dilim işaret dili diyebilirim. Onlara faydalı olabilmek için işaret dili eğitmenliği, tercümanlığı ve bilirkişilik yapıyorum. Onların duygu ve düşüncelerini yaşadığı sıkıntıları anlatabilmek için hem bilgilendirici hem eğitici bir roman da yazdım.”

“HER YERE YETİŞMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Kendisinden ve kendi meslek grubunun, işitme engelli bireylere faydalı olabilmek için var olduklarını dile getiren Biçim, “Biz onlara faydalı olmak için varız ama her yere yetişmemiz mümkün değil. Bu nedenle işitme engelli bireylerin toplumda kendilerini yalnız hissetmemeleri ve kendilerini toplumun bir parçası olarak görebilmeleri ayrıca her zaman yanlarında biri olmadan özgürce iletişim kurabilmeleri için herkesi işaret dili öğrenmeye davet ediyorum.” dedi.

1 İŞARET DİLİ 466 MİLYON ENGELLİ BİREYDİR

Emine Kıvcı Biçim son olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi verilerine göre Dünya'da 34 milyonu çocuk olmak üzere 466 milyon işitme engelli olduğunun altını çizerek “1 dil 1 insan ise 1 işaret dili 466 milyon işitme engelli demektir.” şeklinde konuştu.