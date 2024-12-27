Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde bir değişim daha yaşandı. Yeni atamayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla emekliye ayrılan İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan’ın yerine Kenan Yaralı’nın atandığını şöyle duyurdu: “Bugün iştiraklerimizde yaşanan değişimlerle ilgili değerli hemşehrilerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. İSAŞ Genel Müdürümüz Levent Özkan da yeni yıl öncesi emekliliğini talep etti. Şehrimize ve kurumumuza sunmuş olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yeni İSAŞ Genel Müdürümüz Kenan Yaralı’ya görevinde başarılar diliyorum.”

Kenan Yaralı

Kenan Yaralı kimdir?

1978 yılında Artvin’de doğdu. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Sırasıyla; Gölcük İhsaniye kanalizasyon hattı inşaatı şantiye şefi (2002-2006), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İdaresi / İSU Genel Müdürlüğü’nde Kontrol Mühendisi (2011-2016), İSU Genel Müdürlüğü Yatırımlar Şube Müdürü (2016-2019), İSU Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanı (2019-2022) görevlerinde bulundu. 2022 yılından itibaren İSU Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.