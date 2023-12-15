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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölge turizmine kazandırılan 174 kilometre uzunluğundaki Isauria Yolu’nun doğa yürüyüşçüleri tarafından kolayca yürünebilmesi amacıyla “Isauria Yolu Rota Kılavuzu” kitabı yayınlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölge turizmine kazandırılan Isauria Yolu’nun rota kılavuzu yayınlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri korumak, turizme kazandırmak amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimizin tüm noktalarında birbirinden farklı önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Tarım ve sanayi alanlarında ön plana çıkan Konya’mız artık bu başlıkların yanı sıra ulaşımdan turizme, çeşitli yatırımlardan uluslararası çalışmalara kadar birçok projeyle adından söz ettirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bu kapsamda Türkiye’nin yeni yürüyüş rotalarından olacak Isauria Yolu için hazırlanan rota kılavuzumuz da her bir köşesi tarih kokan Konya’mızın eşsiz güzelliklerinden bir kısmının daha yakından görülmesi için imkan sunacak. Rota kılavuzu sayesinde doğaseverler, bölgede daha güvenli ve keyifli bir yürüyüş yapacak. Tarihle ve doğayla iç içe olmak isteyen tüm doğa tutkunlarını Isauria Yolu’nu keşfetmeye ve buradaki güzellikleri yakından görmeye davet ediyorum" dedi.

ISAURIA YOLU DOĞASEVERLERİ BEKLİYOR

Isauria Yolu, Torosların içinden Konya Bozkır’dan başlayıp, Antalya Akseki’ye uzanan ve Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi, köyleri ve yaylalarından geçerek Gündoğmuş ilçe merkezinde biten 174 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş yolu. Isauria Yolu trekking rotası; Konya’nın Bozkır ilçesinden başlayarak Dikilitaş Yaylası’ndan Dipsiz Göl’e, Sultan Muğarı, Boğazyurt, Halkalıyazı, Sineklibucak, Kalkantaşı ve Göktepe Yaylaları üzerinden düğmeli evlerin olduğu Sarıhacılar’a ve Akseki’ye uzanıyor.

Trekking rotası; Murtiçi ve Fersin’den Sarp Kanyonu’na devam ederek Senir içinden geçerek Gündoğmuş’da son buluyor. Yol üzerinde taş döşeli antik yolların yanı sıra sarnıçlar, han yıkıntıları, kuyular, tarihi köprüler yer alıyor.

Yürüyüş yolunun geçiş noktaları, kamp yerleri, çeşmeler vb. rota bilgilerini içeren, yer yer geçiş güzergahları hakkında bilgiler veren kılavuzda ayrıca Wikiloc uygulaması üzerinden(Konya Doğa Yürüyüş Rotaları) de yürünmüş etapların birleştirilerek beş ayrı etaptan oluşturulan yolun yürünebileceği gps tabanlı rotalar yer alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında bağlantı yollarıyla birlikte Bozkır merkezli Isauria Yürüyüş Yolu’nun turizme açılması ve tanıtılması için bir proje hazırlatarak yolun temizliğini, işaretlenmesini, yönlendirme levhalarının takılmasını sağlayarak, yolun ilk defa yürünmesiyle Türkiye’nin dört bir yanından doğa yürüyüşçüsüne ev sahipliği yaptı. Ayrıca Isauria Antik Kenti’ndeki Hadrian Kapısı ve miğfer başlıktan oluşan Isauria Yolu logosu da Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlandı.

TÜRKİYE’NİN YENİ YÜRÜYÜŞ ROTASI ZENGİBAR YÜRÜYÜŞ YOLU ROTA KILAVUZU DA HAZIRLANDI

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır’dan başlayarak Taşkent Bolay Yaylası’nda sona eren ve 2023 Kasım ayında hizmete alınan 102 kilometre uzunluğundaki Zengibar Yürüyüş Yolu’nun rota kılavuzu da yayına hazırlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimsel rapor, keşif, rota kaydı, yön levhaları ve düzenleme çalışmaları tamamlanarak 2023 Kasım ayında doğa yürüyüşçülerinin hizmetine sunulan 102 kilometre uzunluğundaki Zengibar Yolu’na ait rota kılavuzu da ziyaretlerinde doğaseverlere büyük kolaylık sağlayacak.

Konya’nın Bozkır ilçesinden başlayarak Hadim ve Taşkent ilçelerinin mahalle ve yaylalarından geçerek Bolay Yaylası’nda son bulan Zengibar Yolu güzergahında; vadiler, kanyonlar, barajlar, antik yollar, yaylalar, geçitler, ,antik kentler, sarnıçlar, tarihi köprüler, ormanlar, mağaralar, endemik bitkiler ve üzüm bağları yer alıyor.

Tarihin izlerini taşıyan ve keyif veren bir güzergaha sahip Zengibar Yürüyüş Yolu adını, Milattan önce Roma’nın en büyük şehirlerinden biri kabul edilen İsauria şehrindeki Zengibar Kalesi’nden alıyor. Zengibar Yürüyüş Yolu rota kılavuzu kitabına da dijitalkitabim.com ve gokonya.com adreslerinde ulaşılabilecek.