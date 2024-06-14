İşçi Haklarını Koruma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, iç çekişmelerle sarsılıyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - İşçi Haklarını Koruma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sultan Ünal, derneğin WhatsApp grubunda yaptığı bir açıklamada, yönetim kurulunu toplanmaya ve konuşmaya çağırdı. Ancak bu çağrı, dernek avukatı S.Ş. tarafından sert bir şekilde karşılandı.

Ünal'ın mesajında, "Yönetim kurulu toplansın konuşalım, alınan tüm kararlara saygılıyım ama defterler bana zimmetli ve avukat hukuka aykırı bir şekilde buna el koyamaz." ifadeleri yer aldı. Ancak bu mesajın ardından S.Ş., WhatsApp grubundaki tüm üyeleri çıkardı ve kendisi de gruptan ayrıldı.

Olayın daha da karmaşık bir hal almasına sebep olan bir başka detay ise avukatın tüm yönetim kurulu üyelerini arayarak toplantıya gelmemeleri yönünde uyardığı öğrenildi. Bu adım, derneğin içindeki gerginliği daha da artırdı.

Sultan Ünal, dernek binasına gittiğinde ise büyük bir sürprizle karşılaştı. Dernek binasının kilidinin değiştirildiğini ve kapının kilitli olduğunu gördü. Bu durum, derneğin içindeki anlaşmazlığın somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İşçi Haklarını Koruma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin iç çekişmelerle dolu bu süreci, üyeler arasında endişe ve belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Hem Sultan Ünal hem de avukat S.Ş.'den olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak derneğin geleceği konusunda endişeler artarken, çözüm için adımların atılması bekleniyor.