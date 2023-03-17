İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sultan Ünal, Kahramanmaraş'ta AK Parti'den aday adayı oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Genel Merkezi Kahramanmaraş’ta olan İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sultan Ünal, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adaylık başvurusu yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret eden, Ünal ziyaret sonrası şu ifadeleri kullandı:

“Niyetimiz hayır, akibetimiz hayır olur inşallah. AK Partimizin bir çok kademesinde görev almış bir kardeşiniz olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, Kahraman şehrime hizmet etmek için İl Başkanlığımıza 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurumu yaptım. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.”