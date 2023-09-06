İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSFALT, 36 yıllık kullanım ömrünü tamamlamış Mahmutbey Asfalt Üretim Tesisi’ni, 4.0 teknolojisine uyumlu şekilde baştan aşağı yeniledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kullanım ömrünü tamamlamış 36 yıllık İSFALT Mahmutbey Asfalt Fabrikası’nı modernize edip, baştan aşağı yenileyerek yeniden açtı.

“Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar” sürecinde tamamlanan fabrikanın yeniden açılışı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri Ali Gökçek, Suat Özçağdaş, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabağ, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP PM üyesi Sevgi Kılıç ve CHP İBB Grup Başkanvekili Tarık Balyalı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende, sırasıyla; İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Modern tesisin açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSFALT’ın, göreve geldikleri dönemde kurum ihalelerine dahi giremeyecek bir durumda olduğunu aktardı.

“Yüz milyonlarca lira borcu olan hem de devlete de borcu olan, kapısına neredeyse kilit vurulmak üzere olan bir kurumdu” diyen Başkan İmamoğlu, “Bu kurumun, Kadıköy-Üsküdar sınırındaki merkezine gittiğimizde, yüzler asık, iş üretmeyen, moralsiz bir tesise gitmiştik. Şimdi ise morali yüksek, AR-GE yatırımı yapan, yenilikçi tesis kuran, çalışan insanları mutlu, piyasayla iyi ilişkilere sahip, aynı zamanda itibarlı bir kurum haline dönüştü yaklaşık dört senede. Yaptığımız her işte üretken, öncü, örnek olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Ancak böyle kalkınabiliriz” ifadelerini kullandı.