2007 yılından bu yana iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek için düzenlenen Dünya Saati, dün akşam 20.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleşti. Bu yıl Dünya Saati'nde ışıklar, Şubat ayında yaşanan büyük depremlerdeki kayıpları anmak için kapatıldı.İSTANBUL (İGFA) - WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) çağrısıyla her yıl Mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen “Dünya Saati”, Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşti.

Depremden etkilenen bölgelerin afetlere dirençli şekilde yeniden inşa edilebilmesi için #Yeşilİyileşme çağrısı yapıldı.

Fener Rum Patrikhanesi ile Galatasaray Spor Kulübü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu gibi anıtların, kurumların ve evlerin ışıkları Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına kapatıldı.

Kurumların yoğun ilgi gösterdiği Dünya Saati hareketine çok sayıda ünlü ve influencer da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Dünya Saati ile ilgilili yaptığı açıklamasında, “Bu yıl Dünya Saati'ni telafisi olmayan kayıplarımızın üzüntüsü içinde karşıladık. 6 Şubat'ta adeta zaman durdu. Bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmesinin yarattığı büyük tahribatla ülkece yasa boğulduk. 16 yıldır dünyamızın geleceği için atılması gereken adımlara dikkat çekmek amacıyla bir saatliğine kapattığımız ışıkları, bu kez kayıplarımızı anmak için kapattık. Bu yıl Dünya Saati, bizim için ülke tarihimizin en sarsıcı depremlerinin kayıplarını anma saati oldu" diye konuştu.