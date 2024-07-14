İzmit Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit Şubesi, İskeçe Müftüsü merhum Ahmet Mete’yi vefatının 2’nci senesinde andıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, ömrünü Batı Trakya Türk azınlığının sesi olmaya vakfeden, büyük mücadele insanı İskeçe Müftüsü merhum Ahmet Mete’yi vefatının 2’nci yıl dönümünde andı. Programda Mehmet Ali Paşa Camii İmam Hatibi Kadir Akgün, Aşr-ı Şerif okudu. Merhum Ahmet Mete anısına yapılan çeşme önüne karanfil bırakılan programda, pilav ikramında bulunuldu.

Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleşen anma programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, hemşeri derneklerinin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bugün burada, ömrünü Batı Trakya Türk azınlığının haklarını savunmaya adamış, büyük mücadele insanı İskeçe Müftüsü merhum Ahmet Mete’yi, vefatının 2. seneyi devriyesinde anmak için bir araya geldik. İzmit’in vefasını göstermek anlamında derneğimizin öncülük etmesi ve bu anlamaları da geleneksel hale getirmek çok kıymetli. Ahmet Mete gibi insanların uzun yıllar hatırlanması gerekiyor.Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Batı Trakya Türklerine başsağlığı dilemek istiyorum. Ahmet Mete, gönüllerimizde derin izler bırakan bir lider, bir dava adamı. Sadece müftü değil, soydaşlarımızın haklarını savunan, onlara cesaret ve umut veren çok değerli bir şahsiyetti" diye konuştu.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Ahmet Mete'nin davasına tutkulu bir insan olduğunu belirterek, "Davası için her türlü zorluğa ve engellemeye rağmen olabilecek her bedeli ödemeyi göze alan, hayatını Batı Trakya Türk azınlığı davasına adayan büyük bir liderdi. Azınlığı bölmek isteyen Yunan devletinin karşısında dimdik duruşu, azınlık toplumunu onun arkasında birleştirmiştir" dedi.