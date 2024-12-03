Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla engelli vatandaşların iş gücüne katılımını artırarak, eşit ve güçlü bir gelecek için 81 ilde 120 birimde engelli iş koçlarıyla sahadaki çalışmalarını sürdürürken, 22 yılda 500 bini aşkın engelli vatandaşın işe yerleşmesine aracılık etti. İŞKUR, 10 yıl önce başlatılan 'Engelli Hibe Desteği' programı ile de 4 bine yakın vatandaşa 183 milyon liralık hibe desteği sağladı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2002 yılından 2024 yılı Ekim ayı sonuna kadar 80 bin 358'i kadın olmak üzere 505 bin 403 engelli vatandaşın işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla engelli vatandaşların iş gücüne katılımını artırdıklarını kaydeden Bakan Işıkhan, 2022 yılında 45 bin 621 olan çalışan engelli sayısının 2024 yılı Eylül ay ı sonu itibariyle 146 bin 365'e ulaştığını belirtti. Işıkhan, özel sektörde kontenjan doluluk oranının ise 2005 yılında yüzde 67,9 olduğunu, 2024 Eylül ayı itibariyle bu oranın yüzde 83,8'e ulaştığını açıkladı.

Öte yandan İŞKUR, Karabük’te yaşayan Samet Karaman Engelli Hibe Desteği ile kendi işinin sahibi olduğunu belirterek, vatandaşlar için fırsat eşitliği sunmaya devam ettiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili videolu paylaşımda bulunan İŞKUR, 2014 yılından itibaren 3 bin 608 vatandaşa 183 milyon 198 bin 277 TL hibe desteği sağladıklarını, İŞKUR ile hayallerin engelsiz olduğu vurgulandı.

Karabük’te yaşayan Samet Karaman Engelli Hibe Desteğimiz ile kendi işinin sahibi oldu. Vatandaşlarımız için fırsat eşitliği sunmaya devam ediyoruz.2014 yılından itibaren 3.608 vatandaşımıza 183 Milyon 198 Bin 277 TL hibe desteği verdik.İŞKUR ile Hayaller Engelsizdir...… pic.twitter.com/6DwnYOWHo8— İŞKUR (@TurkiyeIsKurumu) December 3, 2024