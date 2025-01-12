Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetler için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2025 yılı için iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek ve istihdamı artırmak için gerçekleştireceği programlara 150 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.

İŞKUR olarak ayrılan 150 milyar TL'lik kaynağın; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, İşgücü Uyum Programı ve staj desteği uygulaması gibi programlarda kullanılacağı bildirildi.