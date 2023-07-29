Yaz mevsiminin gelmesiyle, hijyen konusu da tatilcilerin en çok dikkat ettiği hususların başında yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle yaz döneminde ıslak mendil tüketiminde büyük bir artış yaşandığını belirten Sapro Genel Müdürü Murat Gönül, “Yaz mevsiminin kendini tamimiyle hissettirdiği günleri yaşıyoruz. Okulların kapanmasıyla birlikte pek çok aile tatile ya da yazlıklarına gitmiş durumda olsa da nüfusun büyük çoğunluğu kısa molalar dışında yaz aylarını çalışarak geçiriyor. Ofiste, tatilde veya evimizde temizlik amacıyla sıkça kullandığımız ıslak mendiller su ve diğer temizlik ürünlerini kullanamadığımız durumlarda hızlı ve pratik çözümler sunmakta. Islak mendil yaz aylarında temizlik ürünü olmasının yanında bir serinleme malzemesi olarak da kullanılıyor. İlkbahar dönemi ile karşılaştırdığımızda yaz aylarında %30 oranında bir artış yaşandı” açıklamasında bulundu.