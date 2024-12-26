Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı ve Lozan Barış Antlaşması’nın mimarı İsmet İnönü, vefatının 51. yıl dönümünde Edirne Lozan Anıtı’nda düzenlenen bir törenle anıldı.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç,Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü ile Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CUMHURİYET DEĞERLERİNE BAĞLILIK MESAJI

Anma töreninde, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlılık vurgulanırken, İsmet İnönü’nün mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi dile getirildi. Törende yapılan konuşmalarda, İnönü’nün aydınlık yolu ve Cumhuriyet için verdiği mücadelenin, Türkiye’nin modernleşme sürecinde büyük bir mihenk taşı olduğu ifade edildi.

SAYGI VE MİNNETLE ANILDI

Anma töreni, İnönü’nün Türk siyaseti ve diplomasi tarihine kazandırdığı değerler için teşekkürle sona erdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, “Cumhuriyetimizin değerlerini ve İnönü’nün bizlere miras bıraktığı aydınlık yolu kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz” dedi.

EDİRNELİLERDEN YOĞUN KATILIM

Edirne halkının yoğun ilgi gösterdiği törende, İsmet İnönü’nün Türkiye Cumhuriyeti için anlamı ve önemi bir kez daha hatırlatıldı. Anma etkinliği, saygı duruşu ve çelenk sunumuyla tamamlandı.